Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı

Hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı

12 dakika önce

Hafif ticari araç takla attı: 5 yaralıKAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, takla atarak karşı şeride geçti.

Hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, takla atarak karşı şeride geçti. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat öğleden sonra sıralarında Dr. Mustafa Bey Meydanı alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, sanayi sitesinde şehir merkezine giden Ökkeş Akpınar yönetimindeki 46 NU 268 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attıktan sonra karşı şeride geçti. Ters dönerek durabilen aracın sürücüsü Ökkeş Akpınar ile araçtaki Safa Gayret (21), Mekselina Karaosmanoğlu (22), Sebahattin Sırma (27) ve Tebernuş Bertizlioğlu (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 06:38 Kaynak: DHA
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