Hafif ticari araç takla attı: 6 yaralı - Son Dakika
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Hafif ticari araç takla attı: 6 yaralı

6 saat önce

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç takla attı: 6 yaralı, System.String[]

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Sivas- Malatya yolunda Ulaş ilçesi Yenikarahisar Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Sivas'tan Kangal ilçesi yönüne giden Yüksel Gümüşbaş yönetimindeki 60 KY 656 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla atıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Gümüşbaş ile Pınar (35), Zehra (8), Yusuf (12), Muhammet (2) ve Zeynep Gümüşbaş (3), yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen Ulaş İtfaiyesi ekipleri yaralıları otomobilden çıkardı. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ulaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılar, ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.


Malatya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:02 Kaynak: DHA
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