Hafif ticari araç takla attı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafif ticari araç takla attı: 6 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç takla attı: 6 yaralı

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da, hafif ticari araç refüjde takla attı.

Hafif ticari araç takla attı: 6 yaralı, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'da, hafif ticari araç refüjde takla attı. Araçtaki 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Çay- Dinar karayolunun Dinar'a bağlı Tatarlı beldesi yakınlarında meydana geldi. Cavit Çamalan (58) yönetimindeki 48 KT 124 plakalı hafif ticari araç, sünücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Ters dönerek duran araçtaki Cavit Çamalan ile Hanife Çamalan (51), Yakup Çamalan (34), Gülşah Çamalan (34), Duru Çamalan (9) ve Ömer Çamalan (4) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


- Afyonkarahisar
Çamalan, Dinar, Afyon, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:15 Kaynak: DHA
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