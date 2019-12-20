Hafif ticari araç taksiyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafif ticari araç taksiyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç taksiyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Anadolu Otoyolu'nda, acil dönüş bölümünden U dönüşü yapmaya çalışan taksiyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda, acil dönüş bölümünden U dönüşü yapmaya çalışan taksiyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'ndan Ankara yönüne giden Mahmut Alp idaresindeki 34 YC 6727 plakalı hafif ticari araç, Köroğlu Park mevkisinde bulunan acil dönüş bölümünden U dönüşü yapmaya çalışan Ali Kayaoğlu'nun kullandığı 14 T 0304 plakalı taksiyle çarpıştı.

Hafif ticari aracın sürücüsüyle yanındaki Ferhat Bıçak yaralandı, taksi sürücüsü ise kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Kayaoğlu'nun cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hafif ticari araç taksiyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Anadolu Otoyolu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üniversite öğrencisi Mansur Yavaş'a söyledikleriyle salondan büyük alkış topladı
Foseptik çukurunda bulunan cesetle ilgili ağabey ve yenge tutuklandı MEB: "İlkokulda yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı" Jandarma'dan iş makinelerini çalmak isteyen hırsızlara suç üstü

Son Dakika Haberleri
16:00 İstanbul'da 'kurt kapanı' denetimleri - Son Dakika
16:00 İstanbul'da 'kurt kapanı' denetimleri - Son Dakika
16:00 İstanbul'da 'kurt kapanı' denetimleri - Son Dakika
15:55 Döşemealtı Belediyesi'nden örnek geri dönüşüm standı - Son Dakika
15:55 İpekyolu'nda 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı - Son Dakika
14:56 Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
14:38 Dün Erdoğan duyurdu! 80 bin Suriyeli göçmen Türkiye sınırına göç etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 16:02:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hafif ticari araç taksiyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]