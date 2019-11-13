Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç, tankere çarptı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Hafif ticari araç, tankere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç, tankere çarptı: 3 yaralı

7 saat önce

TRABZON'un Yomra ilçesinde boş tankere arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi, yaralandı.

Hafif ticari araç, tankere çarptı: 3 yaralı, System.String[]

TRABZON'un Yomra ilçesinde boş tankere arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Kaşüstü Mahallesi, Karadeniz Sahil yolunda meydana geldi. Trabzon'dan Rize yönüne giden H.E.S. yönetimindeki 61 LG 496 plakalı hafif ticari araç, önündeki H.Ç. yönetimindeki 35 AH 5757 plakalı boş tankere arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü H.E.S. ile yakınları A.S. ve E.S. yaralandı.

Çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Trabzon, Yomra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:57 Kaynak: DHA
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