Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Araç Tarlaya Devrildi: 2'si Çocuk, 4 Yaralı

Hafif Ticari Araç Tarlaya Devrildi: 2'si Çocuk, 4 Yaralı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Hafif Ticari Araç Tarlaya Devrildi: 2'si Çocuk, 4 Yaralı, System.String[]
DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Oğuz Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Ahmet Alrez, yönetimindeki 16 ADZ 638 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araç, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Sürücü Alrez (36), çocukları Muhammet Alrez (9) ve Emirhan Alrez (7) ile ön koltukta oturan Ahmet Fuat Muhayri (32) araçta sıkışarak yaralandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmayla sıkıştığı yerden kurtarılan yaralılar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:43 Kaynak: DHA

Buldan, Denizli, Güncel
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