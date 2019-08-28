Hafif ticari araç tarlaya uçtu: 1 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tarlaya uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:37 Kaynak: İHA
'ın Gölbaşı
ilçesinde tarlaya uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya
istikametinden Adıyaman istikametine giden Osman Bilgiç idaresindeki 02 FD 295 plakalı hafif ticari araç, Tut
yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp tarlaya uçtu. Yaşanan kazada sürücü Osman Bilgiç yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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