Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç tarlaya uçtu: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hafif ticari araç tarlaya uçtu: 1 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tarlaya uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Hafif ticari araç tarlaya uçtu: 1 yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tarlaya uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden Osman Bilgiç idaresindeki 02 FD 295 plakalı hafif ticari araç, Tut yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp tarlaya uçtu. Yaşanan kazada sürücü Osman Bilgiç yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Adıyaman, Malatya, Tut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursa'da bir kadın, eşini silahlı çatışmada kaybettiği gün doğum yaptı
Meksika'da gece kulübüne molotoflu saldırı: 23 ölü Eşinden şiddet gören kadının ağabeyi eniştesine bıçakla saldırdı! Kumlucalı esnaf, kibarlığa göre çay fiyatı belirledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 12:28:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç tarlaya uçtu: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]