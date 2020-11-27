Hafif ticari araç tarlaya uçtu : 5 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç tarlaya uçtu : 5 yaralı

27.11.2020 00:16

Hafif ticari araç tarlaya uçtu : 5 yaralı Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç tarlaya uçtu, kazada 5 kişi yaralandı Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç tarlaya uçtu, kazada 5 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç tarlaya uçtu : 5 yaralı

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç tarlaya uçtu, kazada 5 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç tarlaya uçtu, kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 23.00 sıralarında kent merkezi Meraküm yolu üzerinde meydana geldi. O.Y. idaresindeki FİAT marka 06 AH 5753 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki tarlaya uçtu. Takla atarak yan dönen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Aracın arka kısmında bulunan bir yaralıysa itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla hurdaya dönen araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldılar. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hafif ticari araç tarlaya uçtu : 5 yaralı
Hafif ticari araç tarlaya uçtu : 5 yaralı
Hafif ticari araç tarlaya uçtu : 5 yaralı
Hafif ticari araç tarlaya uçtu : 5 yaralı
Hafif ticari araç tarlaya uçtu : 5 yaralı

Sivas, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç tarlaya uçtu : 5 yaralı - Son Dakika


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