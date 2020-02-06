Hafif ticari araç tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın tarlaya yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın tarlaya yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Mehmet Bulut idaresindeki 02 HZ 819 plakalı hafif ticari araç, Esentepe Mahallesi TOKİ yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Mehmet Bulut yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Esentepe Mahallesi, Mehmet Bulut, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:11 Kaynak: İHA
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