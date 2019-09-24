Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç, tır'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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Hafif ticari araç, tır'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, TEM yolunda, hafif ticari araç, emniyet şeridindeki TIR'a arkadan çarptı.

Hafif ticari araç, tır'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, TEM yolunda, hafif ticari araç, emniyet şeridindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi  yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, TEM yolunun Erenler Alancuma mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden U.T.'nin (21) kullandığı 34 CAU 470 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, Y.E.A.'nın emniyet şeridine park ettiği 41 UK 490 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Atilla Aktepe, yaşamını yitirirken, sürücü U.T. ile araçtaki M.A. ve Ö.Ü. ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıya ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

TEM Otoyolu, Erenler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:46 Kaynak: DHA
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