Hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bursa- Ankara karayolu Ümitalan mevkisinde meydana geldi. İnegöl ilçesinden Bursa yönüne giden Serhan İsmail T. (45) yönetimindeki 16 NOJ 95 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan Halil Ç. (50) yönetimindeki 11 DJ 120 çekici, 11DZ312 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucunda hurdaya dönen hafif ticari araç sürücüsü İsmail T., ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kestel Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.