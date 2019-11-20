Hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 5'i çocuk 8 yaralı

ESKİŞEHİR'de önündeki TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5'i çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, dün gece Kütahya- Eskişehir karayolu 40'ıncı kilometrede meydana geldi. Fatih Mehmet Tunçay'ın yönetimindeki 03 SE 750 plakalı hafif ticari araç, önünde giden Cenan Erdoğan idaresindeki 34 GN 2892 çekici, 34 MFZ 56 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 5'i çocuk 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulanslarla yaralılar Eskişehir'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.