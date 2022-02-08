Hafif ticari araç tıra arkada çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin buldan ilçesinde hafif ticari aracın, yağış nedeniyle önünde seyreden tıra arkadan çarptığı kazada dört kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; S.K. idaresindeki 20 ACS 225 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Manisa'dan Denizli istikametine seyir halinde tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, yolun sağındaki yağmur suyu tahliye kanalına düştü.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü S.K. ile araçta yolcu olarak bulunan M.K., M.A. ve Z.K. yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Buldan Göğüs Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Maddi hasarın meydana geldiği araçların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından Manisa- Denizli karayolunda trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ