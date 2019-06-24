Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç, tıra çarptı: 1 ölü,3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Hafif ticari araç, tıra çarptı: 1 ölü,3 yaralı

1 saat önce

Elazığ'da hafif ticari aracın park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç, tıra çarptı: 1 ölü,3 yaralı, System.String[]
Elazığ'da hafif ticari aracın park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza,Elazığ- Malatya karayolunun 21.kilometresinde Ortaca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,Abdürrazzak Ö. idaresindeki 44 DG 794 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün fark etmediği park halindeki 06 DNP 89 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada ticari araçta bulunan İlayda Ö. (17)hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili güvenlik güçleri ve cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:20 Kaynak: İHA
Malatya, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aşk-ı Memnu'nun efsane karakteri Bihter Ziyagil ölüm yıl dönümünde sosyal medyada TT oldu Çalıştığı iş yerinin sekreterini kaçıran kamyon şoförü ölü bulundu! Babasını bıçakla öldürüp, 'Annemi dövüyordu' dedi Talihsiz işçi et karıştırma makinesinde can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 22:27:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç, tıra çarptı: 1 ölü,3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]