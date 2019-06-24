Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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Hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

43 dakika önce

Elazığ'da, hafif ticari aracın park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Elazığ'da, hafif ticari aracın park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdurrezzak Öymen idaresindeki 44 DG 794 plakalı hatif ticari araç, Elazığ- Malatya kara yolunun 21. kilometresinde bulunan Ortacalı Köyü mevkisinde güvenlik şeridine park halindeki Ali Zararsız yönetimindeki 06 DNP 89 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, hafif ticari araçta bulunan 17 yaşındaki İlayda Öymen olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan ikisi çocuk 3 kişi ise olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma ve savcılık olay yerinde incelemede bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:43 Kaynak: AA
Malatya, Elazığ, Güncel
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