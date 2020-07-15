Hafif ticari araç tıra çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Düzce- Zonguldak D-655 karayolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç tıra çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce-Zonguldak D-655 karayolu Konuralp köprüsü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce'den Zonguldak istikametine giden Cevdet A. idaresindeki 20 FD 518 plakalı Citroen marka hafif ticari araç Konuralp köprüsü mevkiinde önünde seyir halinde olan Alexandr Almathy idaresindeki Kırgızistan plakalı 428 AU 02 plakalı tırın, ABA 0262 plakalı dorsesine çarptı. Çarpışmayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler hafif ticari araç sürücüsü Cevdet A.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Kaza nedeni ile Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu Zonguldak istikameti tek şeritten sağlanırken çekici vasıtası ile kaldırılan araç sonrası yol normal seyrine döndü. Emniyet ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE