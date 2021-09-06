Hafif ticari araç tıra çarptı: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Osmaniye'de hafif ticari aracın tıra çarpması neticesi 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Osmaniye çıkışı yakınlarında, sürücüsü öğrenilemeyen 07 YK 819 plakalı hafif ticari araç, Seyfettin Çelik idaresindeki 21 AAH 131 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan D.K. (8) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Araç içinde sıkışan sürücünün cesedi ise itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından çıkarılarak Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.