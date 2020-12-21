Hafif ticari araç traktöre çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 2 yaralı
21.12.2020 22:20
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın traktöre çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın traktöre çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kolay yolu Yağmurca Sapağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra'dan Kolay istikametine seyir eden Yunus Ö. (24) idaresindeki 55 JR 852 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Abdullah Genç'in (65) kullandığı 55 H 1784 plakalı traktöre çarptı. Kazada devrilen traktör ikiye ayrılırken, hafif ticari araç ise yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kazada yaralanan araç sürücüleri olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
Son Dakika Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyundurup sokakta gezdirdi Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek İstanbul'un yanı başındaki Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı Ünlü İngiliz süpermarket zincirinden gıda kıtlığı uyarısı Son Dakika! DSÖ'den koronanın daha bulaşıcı mutasyonuyla ilgili açıklama: Ciddi ölüme neden olduğuna dair kanıt yok Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'ın eşi: Rapordan sonra kocamın oğlumu öldürdüğünden şüphelendim Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor