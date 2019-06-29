Hafif ticari araç traktörle çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
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KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari araçla traktörün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:20 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan
ilçesinde hafif ticari araçla traktörün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Elbistan- Malatya
yolunun Demircilik
Mahallesi girişinde meydana geldi. Şeyho Koç yönetimindeki 46 VK 620 plakalı traktörle Bektaş Has (22) yönetimindeki 65 NE 563 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın ön kısmı hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerince çıkarılırken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Bektaş Has ile yanındaki Ali Söylemez
'in (50) hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan yaralı olarak çıkan Resul Erdoğan yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Bektaş Has ile Ali Söylemez'in cansız bedenleri ise aynı hastanenin morguna konuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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