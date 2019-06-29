Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç traktörle çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Hafif ticari araç traktörle çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari araçla traktörün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Hafif ticari araç traktörle çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari araçla traktörün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Elbistan- Malatya yolunun  Demircilik Mahallesi girişinde meydana geldi. Şeyho Koç yönetimindeki 46 VK 620 plakalı traktörle Bektaş Has (22) yönetimindeki 65 NE 563 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın ön kısmı hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerince çıkarılırken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Bektaş Has ile yanındaki  Ali Söylemez'in (50) hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan yaralı olarak çıkan Resul Erdoğan yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bektaş Has ile Ali Söylemez'in cansız bedenleri ise aynı hastanenin morguna konuldu. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:20 Kaynak: DHA
Araç, Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeşilçam dublörünün sinema özlemi Kahramanmaraş'ta 30 bin ton tarhana üretiliyor Siyanürlü hava bir apartmanı hasta etti Kaza sonrası turistin yaptığı 'pes artık' dedirtti!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 22:29:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç traktörle çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]