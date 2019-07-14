Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç, traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Hafif ticari araç, traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

12 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki traktörün römorkuna çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki traktörün römorkuna çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Timur Avşar yönetimindeki 58 TC 177 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Malatya kara yolunun Ulaş ilçesi yakınlarında park halindeki 21 VF 149 plakalı traktörün römorkuna çarpıktan sonra devrildi.
Kazada, araçta bulunan sürücünün eşi Zekiye Avşar olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Avşar, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Zekiye Avşar'ın cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.
Hafif ticari araç, traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Malatya, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:02 Kaynak: AA
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