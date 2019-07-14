Hafif ticari araç, traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
12 saat önce
Sivas'ın Ulaş ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki traktörün römorkuna çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:02 Kaynak: AA
'ın Ulaş
ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki traktörün römorkuna çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Timur Avşar yönetimindeki 58 TC 177 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Malatya
kara yolunun Ulaş ilçesi yakınlarında park halindeki 21 VF 149 plakalı traktörün römorkuna çarpıktan sonra devrildi.
Kazada, araçta bulunan sürücünün eşi Zekiye Avşar olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Avşar, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Zekiye Avşar'ın cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.
Bomba süsü verilmiş paket polisi alarma geçirdi Adli Tıp gerçeği ortaya çıkarınca müebbete çarptırıldı Çin'de bulunan 100 yıllık Jianghan Oteli yandı Samsun'da baraj gölünde toplu balık ölümleri