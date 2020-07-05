Hafif ticari araç traktörün römorkuna çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç sürücüsü ile AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Rahim T. (39) hastaneye kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle traktörün römorku devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı

4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş

Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım

Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı

Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti

Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla

Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var