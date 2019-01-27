Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Araç Uçuruma Yuvarlandı : 2 Yaralı

Hafif Ticari Araç Uçuruma Yuvarlandı : 2 Yaralı

22 dakika önce

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hafif Ticari Araç Uçuruma Yuvarlandı : 2 Yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 54 ABD 500 plakalı hafif ticari araç, Kırantepe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki D.Y, ekiplerin yoğun sis altında yürüttüğü çalışma sonucu araçtan çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık personeli tarafından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:28 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Serdivan, Sakarya, Güncel
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