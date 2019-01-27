Hafif Ticari Araç Uçuruma Yuvarlandı : 2 Yaralı
22 dakika önce
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sakarya
'nın Serdivan
ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 54 ABD
500 plakalı hafif ticari araç, Kırantepe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki D.Y, ekiplerin yoğun sis altında yürüttüğü çalışma sonucu araçtan çıkarıldı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık personeli tarafından Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:28 Kaynak: AA
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