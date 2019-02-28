Hafif Ticari Araç Uçuruma Yuvarlandı: 3 Ölü

Ordu'nun Çamaş ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Çamaş ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Çamaş ilçesi Giden Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 FG 7614 plakalı hafif ticari araç yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen araçta bulunan sürücü ile 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.



(İHA)

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