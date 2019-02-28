Hafif Ticari Araç Uçuruma Yuvarlandı: 3 Ölü

Ordu'nun Çamaş ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Çamaş ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi.



Kaza, sabah saatlerinde Çamaş ilçesine bağlı Giden Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 FG 7616 plakalı hafif ticari araç, yağışlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler, hafif ticari araçtaki Sedat Ö., Kani Ö. ve Cemal K. hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



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-Kaza olay yerinden görüntü



Süre: 30 Saniye Boyut: 10 MB



Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ÇAMAŞ (Ordu), -



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