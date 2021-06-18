Hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Osman Kozan'ın (44) öldü, yanındaki Mustafa Ersoy (52) ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Alanya'nın Dim Alacami Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya yönünden Dim Alacamii yönüne giden Osman Kozan'ın kullandığı 45 HB 4587 plakalı hafif ticari araç, virajlı yolda sürücünün dikkatsizliği nedeniyle kontrolden çıkarak, yolun sağında bulunan 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, aracın altında kalan sürücü Osman Kozan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yanındaki ağır yaralı Mustafa Ersoy ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayatını kaybeden Osman Kozan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.