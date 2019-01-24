Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Araç Yamaçta Asılı Kaldı, Mahalleli Seferber Oldu

Hafif Ticari Araç Yamaçta Asılı Kaldı, Mahalleli Seferber Oldu

34 dakika önce

Hafif ticari araç yamaçta asılı kaldı, mahalleli seferber olduKIRIKKALE - Kırıkkale'de içinde bir gencin olduğu hafif ticari araç yamaçta asılı kalınca hareketli anlar yaşanırken, olayı gören mahalleli seferber oldu.

Hafif ticari araç yamaçta asılı kaldı, mahalleli seferber oldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de içinde bir gencin olduğu hafif ticari araç yamaçta asılı kalınca hareketli anlar yaşanırken, olayı gören mahalleli seferber oldu.
Olay, Kırıkkale'de Yenidoğan Mahallesi'ndeki İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir genç 71 BB 371 plakalı hafif ticari aracın içinde oynarken aracın birden hareket etmesi sonucu dik yamaçta asılı kaldı. Aracın tekerlekleri toprağa saplanmasıyla aşağı düşmekten kurtulan genç, tehlikeli anlar yaşadı. Olayı gören mahalleli ise durumu hemen araç sahibine haber verdi. Olay yerine çekici çağrılarak aracı asılı kaldığı yerden çıkartılması için yoğun çabalar harcandı. Aracın aşağı düşmemesi için çekici vasıtasıyla güvenlik sağlanarak genç çocuk aracın içinden çıkartıldı. Daha sonra olay yerine çağrılan büyük vinçle araç, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından asılı kaldığı yerden kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:31 Kaynak: İHA

İzmir, Yenidoğan Mahallesi, Kırıkkale, 3. Sayfa
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