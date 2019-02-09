Hafif Ticari Araç Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
1 saat önce
Trabzon'un Arsin ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı iki kişiden biri hayatını kaybetti, biri yaralandı.
Trabzon
'un Arsin
ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı iki kişiden biri hayatını kaybetti, biri yaralandı.
A.G. yönetimindeki 25 LA 021 plakalı hafif ticari araç, Yeşilyalı
Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu
'nda yolun karşısına geçmek isteyen Mihriban Korkmaz (15) ve Fatma Canan Can'a (15) çarptı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma Canan Can, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:43 Kaynak: AA
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