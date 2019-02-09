Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Araç Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hafif Ticari Araç Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Trabzon'un Arsin ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı iki kişiden biri hayatını kaybetti, biri yaralandı.

Hafif Ticari Araç Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Trabzon'un Arsin ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı iki kişiden biri hayatını kaybetti, biri yaralandı.

A.G. yönetimindeki 25 LA 021 plakalı hafif ticari araç, Yeşilyalı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda yolun karşısına geçmek isteyen Mihriban Korkmaz (15) ve Fatma Canan Can'a (15) çarptı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma Canan Can, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:43 Kaynak: AA

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