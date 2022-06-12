Edinilen bilgilere göre, Nusret Üzümcü idaresindeki 23 LV 286 plakalı Wolksvagen marka hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Zehra Gündüz'e çarptı. Meydana gelen kazada yaya Zehra Gündüz yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Dursun Çavuş, Adıyaman, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hafif ticari araç yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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