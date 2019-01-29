Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Araç Yolcu Durağına Daldı

Hafif Ticari Araç Yolcu Durağına Daldı

5 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan bir hafif ticari araç, önce durağa sonrasında ağaçlara çarparak durabildi.

Hafif Ticari Araç Yolcu Durağına Daldı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan bir hafif ticari araç, önce durağa sonrasında ağaçlara çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Camiatik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Y. (21) yönetimindeki hafif ticari araç, ilçe emniyet istikametinden yokuş yukarı seyrettiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Önce yolcu durağına çarpan araç, sonrasında ise yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Yaralanan sürücü Adem Y., ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:02 Kaynak: İHA

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