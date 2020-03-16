Hafif ticari araç yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Hafif ticari araç yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Kaza yapan araç hurdaya döndü Kırıkkale'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın karşı şeride geçerek şehirler arası yolcu otobüsüne çarpması sonucunda 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Hafif ticari araç yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza yapan araç hurdaya döndü

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın karşı şeride geçerek şehirler arası yolcu otobüsüne çarpması sonucunda 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, sabah 5.30 sıralarında Kırıkkale- Çorum kara yolunun 54. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Benli idaresindeki 19 TV 151 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek N.Ç.'nin kullandığı 29 AK 445 plakalı şehirler arası yolcu otobüsüne çarptı. Hurda yığınına dönen ve tavan kısmı da kopan hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan Halil B.'de ağır yaralandı.

Kaza üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan 38 yolcunun bulunduğu otobüsteki 3 personel ile 35 yolcu başka bir otobüse tahliye edilerek yoluna devam etti. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı tahkikat sonrası ölen kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaza anını anlatan otobüs muavini, " Gümüşhane'den Ankara'ya seyahat ederken karşı taraftan gelen araç bizim önümüze geldi. O da kazaya neden oldu. Şoför kardeşimiz zor kontrol altına aldı. Yolcuları diğer otobüse tahliye ettik, 35 kişi vardı" dedi.

Hafif ticari araç yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:01 Kaynak: İHA
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