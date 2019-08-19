Hafif ticari araç yoldan çıktı : 1 yaralı
1 saat önce
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Çorum Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:37 Kaynak: İHA
'un Sungurlu
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Arifegazili
Köyü mevkiinde meydana geldi. Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan A.A. (31) yönetimindeki 06 NBV 98 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaçlık alana girdi. Meydana gelen kazda araç sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ÇORUM
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