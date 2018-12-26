Hafif Ticari Araç Yoldan Çıktı: 3 Yaralı

Adıyaman'da, hafif ticari aracın yoldan çıkarak şarampoldeki taşlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, hafif ticari aracın yoldan çıkarak şarampoldeki taşlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Gaffari Ç., idaresindeki 01 B 510 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı İndere (Zey) Köyü yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına ve taşlara çarptı.



Meydana gelen kazada araç sürücüsü Gaffari Ç., ile araçta bulunan Mustafa B., ve Uğur T., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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