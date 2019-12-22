Hafif ticari araca çarpan kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafif ticari araca çarpan kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araca çarpan kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Aydın'da kamyonetin hafif ticari araca çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aydın'da kamyonetin hafif ticari araca çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yusuf Can Okmak idaresindeki 09 U 1626 plakalı kamyonet, Aydın- Denizli kara yolu Umurlu girişi mevkisinde E.Ö'nün kullandığı 09 FJ 034 plakalı hafif ticari araca arkasından çarptıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Okmak ile aynı araçtaki Nedim Nalcı ve Mahmut Yılmaz, Aydın ve Atatürk Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Sürücü Okmak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonette bulunanların, deve güreşi festivalinde incir satışından dönerken kaza geçirdiği öğrenildi.

Hafif ticari araca çarpan kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 08:08 Kaynak: AA
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