Hafif ticari araca çarpan kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Aydın'da kamyonetin hafif ticari araca çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yusuf Can Okmak idaresindeki 09 U 1626 plakalı kamyonet, Aydın- Denizli kara yolu Umurlu girişi mevkisinde E.Ö'nün kullandığı 09 FJ 034 plakalı hafif ticari araca arkasından çarptıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Okmak ile aynı araçtaki Nedim Nalcı ve Mahmut Yılmaz, Aydın ve Atatürk Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Sürücü Okmak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonette bulunanların, deve güreşi festivalinde incir satışından dönerken kaza geçirdiği öğrenildi.