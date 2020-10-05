Hafif ticari araca çarpan motosikletli yaralandı - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün ana yola kontrolsüz çıktığı hafif ticari araca motosikletle çarpan Şeyhmus Yücedağ (35), yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Eski Manisa Yolu Koşukırı mevkisinde meydana geldi. Turgutlu'dan Manisa yönüne giden Şeyhmus Yücedağ'ın (35) kullandığı 35 YKJ 98 plakalı motosiklet, 217 Sokak'tan kontrolsüz olarak ana yola çıkan Göknur Başaran (34) yönetimindeki 45 TG 439 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten yola fırlayan sürücü Yücedağ yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı motosikletli Yücedağ, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şeyhmus Yücedağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hafif ticari aracın sürücüsü Göknur Başaran, ise polis ekiplerince gözaltına alındı.