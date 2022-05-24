HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ 2 GENÇ ÖLDÜ - Son Dakika
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HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ 2 GENÇ ÖLDÜ

24.05.2022 16:09

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde, aynı yöne giden hafif ticari araca çarpan motosikletteki Yusuf Kanpolat (25) ile Fezali Pamuk (23) hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde, aynı yöne giden hafif ticari araca çarpan motosikletteki Yusuf Kanpolat (25) ile Fezali Pamuk (23) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Dutluca Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Kanpolat yönetiminde motosiklet, aynı yöne giden, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araca çarptı. Kazada yola savrulan motosikletin sürücüsü Yusuf Kanpolat yaşamını yitirdi, Fezali Pamuk ise yaralandı. Çağırılan ambulansla Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pamuk da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.Kanpolat ve Pamuk'un cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ 2 GENÇ ÖLDÜ
HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ 2 GENÇ ÖLDÜ
HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ 2 GENÇ ÖLDÜ
HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ 2 GENÇ ÖLDÜ

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ 2 GENÇ ÖLDÜ - Son Dakika
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