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Hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü

1 saat önce

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, hafif ticari aracın çarptığı Mehmet Durmuş (55), yaşamını yitirdi.

Hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü, System.String[]
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, hafif ticari aracın çarptığı Mehmet Durmuş (55), yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde, Nurdağı- Kahramanmaraş yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Durmuş'a, ilçe merkezi yönünde giden Ö.B. yönetimindeki 27 TB 909 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Durmuş'u görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, 8 çocuk babası Durmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Durmuş'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Mehmet Durmuş, Kahramanmaraş, Nurdağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:00 Kaynak: DHA
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