Hafif ticari aracın çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hafif ticari aracın çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

19.06.2022 12:28

Hafif ticari aracın çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Gaziantep'te, karşıdan karşıya geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hafif ticari aracın çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te, karşıdan karşıya geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Saçaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özdemir Bey Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen yabancı uyruklu 12 yaşındaki Ella Ahmed'e sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yere düşen Ella Ahmed, ağır yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Ella Ahmed'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İsmi öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Cenaze ailesine teslim edildi

Feci kaza sonucu hayatını kaybeden Ella Ahmed'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari aracın çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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