Hafif ticari aracın çarptığı 15 yaşındaki Yaren, "Annemi istiyorum" diye ağladı - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Yaren L.'ye (15) hafif ticari araç çarptı. "Annemi istiyorum" diyerek ağlayan Yaren L. hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Kavaklık Mahallesi Devrek Caddesi'nde meydana geldi. Zafer Dokuz (20) yönetimindeki 67 TN 914 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Yaren L.'ye çarptı. Yaren L. yola savrularak yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaren L. yatarken "Annemi istiyorum" diye bağırıp, ağladı. Sağlık görevlilerince bölgede ilk müdahalesi yapılan Yaren L. ardından özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Sürücü Zafer Dokuz ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.