HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI 2 KİŞİDEN BİRİ ÖLDÜ - Son Dakika

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç yaya geçidi olmayan yerde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Fatih Mehmet Kaya'nın (37) hayatını kaybettiği kazada, Ferhat Yazıcı (39) yaralandı. Sürücüsünün kaza sırasında olay yerini terk eden 03 ABJ 003 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Alt Geçidi'nden çıktığı esnada yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçmeye çalışan Ferhat Yazıcı ve Fatih Mehmet Kaya'ya çarptı. Çöp konteyneri, ağaç ve park halindeki 06 BSL 851 ile 34 DR 640 plakalı araçlara çarparak duran aracı terk eden sürücü, yaya olarak kaçtı.

Yayalardan Fatih Mehmet Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Ferhat Yazıcı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.