Son Dakika Haberleri: Hafif ticari aracın çarptığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari aracın çarptığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Hafif ticari aracın çarptığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

6 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Hafif ticari aracın çarptığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı, System.String[]

İzmir'in Bayraklı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.


Kaza, ilçeye bağlı Adalet Mahhalesi 1593/19 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, babası Soner A. (29) ile birlikte evinin önünde duran 3 yaşındaki Zehra A.'ya, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı İbrahim Ş. idaresindeki 35 EP 561 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük çocuk, baba Soner A., tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Burada tedavi altına alınan küçük kızın, hayati tehlikesi devam ediyor.


Öte yandan, araç sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:25 Kaynak: İHA
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