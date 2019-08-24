Son Dakika Haberleri: Hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki efrahim öldü
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Hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki efrahim öldü

1 saat önce

DİYARBAKIR'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Efrahim Tamir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki efrahim öldü, System.String[]

DİYARBAKIR'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Efrahim Tamir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam Nükhet Coşkun Caddesi'nde meydana geldi. Uğur D. idaresindeki 61 JA 958 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Efrahim Tamir'e çarptı. Aracın altında kalan küçük çocuk, çevredekiler tarafından ağır yaralı olarak çıkartıldıktan sonra sürücü Uğur D. tarafından yakındaki özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Efrahim, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Uğur D. polise teslim olurken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir grup çocuğun yolun karşısına koşarak geçtiği, arkadan gelen Efrahim'e ise aracın çarptığı görülüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:33 Kaynak: DHA
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