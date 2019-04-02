Hafif Ticari Aracın Çarptığı At Yaralandı
1 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan at, belediye ekiplerince kaldırılarak tedaviye alındı.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan at, belediye ekiplerince kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza, akşam saatlerinde İnegöl- Alanyurt
yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e giden Metin Karakafa (42) yönetimindeki 16 ACR 479 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre yola aniden çıkan ata çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan at yaralandı. İhbarla olay yerine gelen belediye ekiplerince araçla kaldırılan at, Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürülerek tedaviye alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:33 Kaynak: DHA
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