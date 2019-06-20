Son Dakika Haberleri: Hafif ticari aracın çarptığı ayı telef oldu
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Hafif ticari aracın çarptığı ayı telef oldu

58 dakika önce

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, ormanlık alandan yola aniden çıktığı öne sürülen ayı, hafif ticari aracın çarpması sonucu öldü.

Hafif ticari aracın çarptığı ayı telef oldu, System.String[]
TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, ormanlık alandan yola aniden çıktığı öne sürülen ayı, hafif ticari aracın çarpması sonucu öldü.
Kaza, dün gece, Reşadiye- Aybastı yolunun Bereketli beldesi yakınlarında meydana geldi. Halit Bulut'un kullandığı 60 RG 482 plakalı hafif ticari araç, ormanlık alandan yola aniden çıkan ayıya çarptı. Ayı, kaza yerinde telef olurken, araçta ise hasar oluştu. Kaza sonrası ihbarla gelen jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Telef olan ayı, Tarım ve Orman Bakanlığı 11'inci Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Tokat Şubesi yetkililerince yoldan alındı. 


- Tokat
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:04 Kaynak: DHA
Reşadiye, Tokat, Güncel
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