HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika

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ADANA'da hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü Mustafa Telli (41), ağır yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde Girne Bulvarı'nda meydana geldi. Müslüm Ç. yönetimindeki 01 ZG 172 plakalı hafif ticari araç, ara sokaktan çıktığı öne sürülen Mustafa Telli'nin kullandığı bisiklete çarptı. Hafif ticari aracın yaklaşık 40 metre sürüklediği bisiklet sürücüsü, ağır yaralandı. Mustafa Telli, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Telli'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Müslüm Ç. ise gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)