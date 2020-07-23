Hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Kara'nın, tekvando salonundaki antrenmanın ardından, evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, M.V. A. idaresindeki 06 VTJ 40 plakalı hafif ticari araç, Çevre Yolu'ndan karşıya geçmeye çalışan Ali Anıl Kara'ya çarptı. Kara, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü M.V.A., gözaltına alındı.

Kütahya 'da yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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