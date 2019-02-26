Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Aracın Çarptığı Çocuk Kurtarılamadı

Hafif Ticari Aracın Çarptığı Çocuk Kurtarılamadı

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, servis aracından indikten sonra hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ilkokul öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hafif Ticari Aracın Çarptığı Çocuk Kurtarılamadı, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, servis aracından indikten sonra hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ilkokul öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 21 Şubat Perşembe günü okul servisinden Kayhan Mahallesi'ndeki evinin yakınında indiği sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan Milli Eğitim Koruma Derneği İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Samet Utku Barak (10), 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Barak, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:07 Kaynak: AA

Denizli, Pamukkale, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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