Hafif Ticari Aracın Çarptığı Çocuk Kurtarılamadı
1 saat önce
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, servis aracından indikten sonra hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ilkokul öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde, servis aracından indikten sonra hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ilkokul öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 21 Şubat Perşembe günü okul servisinden Kayhan
Mahallesi'ndeki evinin yakınında indiği sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan Milli Eğitim Koruma Derneği İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Samet Utku Barak (10), 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Barak, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi
Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:07 Kaynak: AA
Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets, 9 Büyüklüğünde Deprem Olacağını İddia Etti
Cani Hırsızın, Kuyumcuya Kurşun Yağdırdığı Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı
İçişleri Bakanı Soylu'dan Müjde: 15 Bin Polis Alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yeni Parti İddialarına Sert Açıklama: Yapanların Akıbetleri Belli