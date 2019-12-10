Son Dakika Haberleri: Hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü
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Hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü

6 saat önce

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmek isteyen Hanım Demir'e (66) hafif ticari araç çarptı.

Hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü, System.String[]

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmek isteyen Hanım Demir'e (66) hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen 5 Aralık Perşembe günü, Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, yolun karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hanım Demir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan Demir, bir ağaca çarpıp, yere düştü. Ağır yaralanan kadın ihbarla gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kadına çarpan aracı tespit etmeye çalışıyor.


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Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:36 Kaynak: DHA
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