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Hafif ticari aracın çarptığı karacanın yardımına trafik polisleri yetişti - Son Dakika
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Hafif ticari aracın çarptığı karacanın yardımına trafik polisleri yetişti

17.05.2022 15:28
Hafif ticari aracın çarptığı karacanın yardımına trafik polisleri yetişti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı karaca, tedavi altına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı karaca, tedavi altına alındı.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolu Ortalıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 DLK 268 plakalı hafif ticari araç, yola atlayan karacaya çarptı. ihbar üzerine Tosya ilçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği ekipleri geldi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı karacayı veteriner kliğiniğine götürerek ilk tedavisini yaptırdı.

Karaca daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KASTAMONU

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Kastamonu, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari aracın çarptığı karacanın yardımına trafik polisleri yetişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafif ticari aracın çarptığı karacanın yardımına trafik polisleri yetişti - Son Dakika
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