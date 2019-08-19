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Hafif ticari aracın çarptığı karı koca öldü

36 dakika önce

BATMAN'da düğüne giden Mahmut Tan (54) ile eşi Gülseren Tan (52), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Hafif ticari aracın çarptığı karı koca öldü, System.String[]
BATMAN'da düğüne giden Mahmut Tan (54) ile eşi Gülseren Tan (52), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Batman- Beşiri karayolunda meydana geldi. K.Ö.'nün kullandığı 46 PA 693 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak, düğüne gitmekte olan Mahmut Tan ile eşi Gülseren Tan'a çarptı. Kazada, Gülseren Tan, olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Mahmut Tan ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İhbar sonucu olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürülen Mahmut Tan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden Tan çiftinin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, sürücü K.Ö. ise polis ekiplerine teslim oldu.


Mahmut Tan, Beşiri, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:30 Kaynak: DHA
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