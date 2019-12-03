Son Dakika Haberleri: Hafif ticari aracın çarptığı kişi, öldü
Son Dakika Güncel Hafif ticari aracın çarptığı kişi, öldü - Son Dakika

Hafif ticari aracın çarptığı kişi, öldü

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Mustafa Su (49), hayatını kaybetti.

Hafif ticari aracın çarptığı kişi, öldü, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Mustafa Su (49), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Bursa Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Mezit-1 mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Ankara istikametine seyir halinde olan İsmail Döngel yönetimindeki 16 Y 9374 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Su'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 30 metre sürüklenen Su, olay yerinde hayatını kaybetti. Su'nun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, sürücü İsmail Döngel ise gözaltına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Mustafa Su, İnegöl, Ankara, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dün akşam Ankara'da konser veren Taner Ölmez, halay performansıyla herkesi mest etti
Evini ateşe veren kadın "Şeytanı yakıyorum" dedi Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı Bursa'da kavga ihbarına giden polis memuru kendi silahıyla başından vuruldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 04:06:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hafif ticari aracın çarptığı kişi, öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]